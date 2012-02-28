Фюле: Угода про асоціацію між Україною та ЄС може бути підписана восени
Клюєву позиція сподобалася
Угода про асоціацію між Україною та ЄС може бут підписана восени цього року.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ заявив 27 лютого, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.
“Що стосується підписання, я думаю, це може бути восени. Певні країни-члени очевидно скажуть, що після виборів”, - сказав він.
При цьому комісар зазначив, що парафування угоди має відбутися вже впродовж найближчого місяця.
С.ФЮЛЕ підкреслив, що затримки з парафуванням викликані об’єктивними причинами, які полягають у необхідності юридичної перевірки всього тексту угоди та узгодження усіх пунктів її положення у фінальному варіанті.
Крім того, комісар зазначив, що після парафування угоди знадобиться додатковий час на її переклад на офіційні мови країн-членів ЄС перед підписанням сторонами.
“Підписання угоди восени – це не результат політичної гри”, - підкреслив С.ФЮЛЕ.
У свою чергу, секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій КЛЮЄВ позитивно оцінив перспективу підписання угоди восени.
“Що стосується підписання, то я згоден, що якби це сталося восени, це було б дуже гарно”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС заявили про завершення переговорів про укладення угоди про асоціацію на саміті 19 грудня 2011 року в Києві.
Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди про асоціацію, - в 2008 році.