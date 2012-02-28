Фюле: Угода про асоціацію між Україною та ЄС може бути підписана восени

Угода про асоціацію між Україною та ЄС може бут підписана восени цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ заявив 27 лютого, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.

“Що стосується підписання, я думаю, це може бути восени. Певні країни-члени очевидно скажуть, що після виборів”, - сказав він.

При цьому комісар зазначив, що парафування угоди має відбутися вже впродовж найближчого місяця.

С.ФЮЛЕ підкреслив, що затримки з парафуванням викликані об’єктивними причинами, які полягають у необхідності юридичної перевірки всього тексту угоди та узгодження усіх пунктів її положення у фінальному варіанті.

Крім того, комісар зазначив, що після парафування угоди знадобиться додатковий час на її переклад на офіційні мови країн-членів ЄС перед підписанням сторонами.

“Підписання угоди восени – це не результат політичної гри”, - підкреслив С.ФЮЛЕ.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій КЛЮЄВ позитивно оцінив перспективу підписання угоди восени.

“Що стосується підписання, то я згоден, що якби це сталося восени, це було б дуже гарно”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС заявили про завершення переговорів про укладення угоди про асоціацію на саміті 19 грудня 2011 року в Києві.

Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди про асоціацію, - в 2008 році.