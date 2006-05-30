МЗС не ”ведеться” на російську провокацію

У Міністерстві закордонних справ України вважають провокацією запит Державної думи Російської Федерації до уряду Росії про можливість приєднання Криму до РФ згідно з договором 1774 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив керівник прес-служби МЗС України Василь ФІЛІПЧУК.

«Ми не вважаємо за потрібне коментувати подібну провокацію», - сказав В.ФІЛІПЧУК.

Як повідомлялося, у п`ятницю, 26 травня, депутати Держдуми РФ вирішили затребувати в уряді Росії інформацію щодо подальшої долі півострова Крим.

Палата, зокрема, дала протокольне доручення комітетам у міжнародних справах і у справах СНД і зв`язках із співвітчизниками затребувати інформацію в уряді РФ про кроки, що робляться, щодо повернення півострова Крим до складу Росії у зв`язку із закінченням у 2007 році двостороннього договору з Україною про її визнання Росією в існуючих кордонах, у зв`язку з чим до 30 листопада цього року необхідно заявити про непродовження даного договору і повернення півострова Крим до складу РФ відповідно до Кучук-Кайнарджійському договору 1774 року.