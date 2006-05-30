Ющенко у Донецьку відчув кисневе голодування

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає гостру необхідність консолідації нації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на нараді з активом області в Донецьку.

У своїй промові він закликав прихильників різних партій вчитися толерантності, вчитися поважати закон. «Нам потрібно поважати закон, який потрібен як кисень представникам усіх політичних сил», - сказав Президент.

Він також відзначив необхідність терпимості і поваги до людей різних віросповідань, необхідність формування шанобливого ставлення до кожної людини. В.ЮЩЕНКО також зазначив, що на регіональній еліті зараз лежить відповідальність з формування відповідального підходу до вирішення цих питань. За словами Президента, теми, які розділяють країну і регіони, знижують потенціал країни.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО також заявляє, що держава гарантує повну підтримку розвитку всіх мов в Україні, і закликає регіональних політиків не спекулювати на темі мови.

Президент зазначив, що йому «десь соромно, що на початку третього тисячоліття в Україні відбувається дискусія про те, якою мовою говорити». Він нагадав, що стаття 10 Конституції України дає чітке визначення статусу мов в Україні.

Президент також зазначив, що українська мова розвивається не за рахунок інших мов, і закликав політиків не шукати проблем там, де їх немає. В.ЮЩЕНКО наголосив, що наші діти повинні розмовляти не тільки рідною мовою, але й німецькою, англійською, італійською та іншими мовами, якими захочуть. «Немає проблем, якщо ці питання порушуються відкритими політиками», - сказав Президент. Він ще раз закликав регіональних політиків не спекулювати на темі мови і наголосив, що статус мови формується лише на рівні закону.

Як повідомляв УНІАН, рішення про надання російській мові статусу регіональної ухвалили Харківська, Севастопольська, Донецька, Дніпропетровська міськради, Донецька, Луганська і Миколаївська облради.

Ряд обласних і міських прокурорів вже оскаржили рішення про надання російській мові статусу регіональної.