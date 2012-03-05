В Європарламенті думають, що робити з Росією Путіна

Президент групи ліберальних партій Європарламенту Гі ВЕРХОФСТАДТ вважає, що після президентських виборів у Росії Європа не може продовжувати з нею звичайну співпрацю.

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано УНІАН прес-службою групи.

“Зараз час для Європейського Союзу та США твердо відобразити у тривалій перспективі, як співпрацювати з Росією ПУТІНА. Не може бути звичайної співпраці з країною, яка не звертає уваги на базові демократичні принципи та перетворює у посміховисько верховенство права”, - зазначається у заяві.

За словами Г.ВЕРХОФСТАДТА, результат виборів не став сюрпризом, водночас, “сумною правдою є те, що Кремль продовжує відмовляти російським громадянам у гарантованому Конституцією праві на вільні та чесні вибори”.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, прем’єр-міністр РФ Володимир ПУТІН набрав на президентських виборах, які відбулися у Росії 4 березня, 63,85% голосів.

Явка виборців на виборах 4 березня становила близько 64%.