Комітет ВР визначився з кандидатурою на омбудсмена

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав кандидатуру Євгена ЗАХАРОВА на посаду уповноваженого ВР з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомила чинний омбудсмен Ніна КАРПАЧОВА.

Вона розповіла, що сьогодні відбулося засідання комітету ВР з прав людини і він підтримав кандидатуру Є.ЗАХАРОВА. Натомість, за інформацією Н.КАРПАЧОВОЇ, кандидатуру Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ, яка також претендує на цей пост, профільний парламентський комітет не підтримав, оскільки, на думку більшості членів комітету, вона не має досвіду правозахисної діяльності.

Разом з тим, Н.КАРПАЧОВА зазначила, що так чи інакше рішення стосовно обрання кандидатури на посаду уповноваженого прийматимуть депутати Верховної Ради на своєму засіданні. «Давайте почекаємо», - сказала Н.КАРПАЧОВА.