Партія регіонів стала на захист незалежної України

Партія регіонів рішуче засуджує порушення Конституції України і вимагає притягнення до відповідальності посадовців, які допустили незаконне прибуття на Кримський півострів іноземного військово-транспортного корабля.

Про це сказано у заяві президії Політради Партії регіонів, переданій УНІАН.

Партія регіонів висловлює рішучий протест проти “брутального порушення високими державними посадовцями міністерств оборони та закордонних справ українського законодавства, що призвело до незаконного допуску в порт Феодосія американського військово-транспортного корабля”. “Наслідком порушення Конституції України (85 і 92 статті якої визначають порядок допуску і умови перебування військових підрозділів чужих держав виключно за згодою на це Верховної Ради України) стало не лише незаконне прибуття і розміщення американського військового корабля в Криму, а й розвантаження з нього на український берег озброєнь, боєприпасів, військово-інженерної техніки, яку тепер намагаються перекинути вглибину півострова”, - зазначається у заяві партії.

Як стало відомо з преси, курс на Крим взяли ще два військових кораблі НАТО.

“У зв`язку з тим, що Україна має статус позаблокової і що парламент держави не схвалив рішення Президента про допуск підрозділів чужих держав на територію України, прибуття і розміщення американського військового судна в Феодосії” Партія регіонів вважає “брутальним нехтуванням Основного Закону України, порушенням фундаментальних державних актів”. “І винні у цьому повинні бути суворо покарані, переконані “регіонали”.

Партія регіонів підтримує протести української громадськості проти розміщення і перебування на території України військових підрозділів НАТО і розцінює факт незаконного перебування та розміщення чужих військовиків на українській території як спробу посягання на суверенітет і національну безпеку України.

Партія регіонів також підтримує законні вимоги учасників акцій протесту вивести військові підрозділи НАТО з Криму і приєднує голос усіх членів Партії регіонів до рішення депутатів міської ради Феодосії стосовно проголошення міста територією, вільною від НАТО.