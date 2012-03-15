Партію Королевської виключили з БЮТ

12:15, 15 березня 2012
Політика
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У Центральному штабі блоку заявили: "Події останніх місяців свідчать про відхід керівництва УСДП від політичних та ідеологічних засад, на яких створювався БЮТ та функціонує опозиція"

Наталія КОРОЛЕВСЬКА

Рада Блоку Юлії Тимошенко сьогодні, 15 березня, виключила Українську соціал-демократичну партію, яку очолює Наталія КОРОЛЕВСЬКА, зі складу блоку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у Центральному штабі блоку заявили: «Події останніх місяців свідчать про відхід керівництва УСДП та, зокрема, Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, від політичних та ідеологічних засад, на яких створювався БЮТ та функціонує опозиція, а також про співпрацю цієї партії з Адміністрацією Президента та правлячим режимом».

«Усе це дало підстави для ухвалення рішення щодо виключення УСДП зі складу Блоку Юлії Тимошенко», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня прес-служба партії “Батьківщина” заявила, що народного депутата Н.КОРОЛЕВСЬКУ виключено з парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» за порушення депутатської етики та співпрацю з Адміністрацією Президента.

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