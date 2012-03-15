Партію Королевської виключили з БЮТ

Рада Блоку Юлії Тимошенко сьогодні, 15 березня, виключила Українську соціал-демократичну партію, яку очолює Наталія КОРОЛЕВСЬКА, зі складу блоку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у Центральному штабі блоку заявили: «Події останніх місяців свідчать про відхід керівництва УСДП та, зокрема, Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, від політичних та ідеологічних засад, на яких створювався БЮТ та функціонує опозиція, а також про співпрацю цієї партії з Адміністрацією Президента та правлячим режимом».

«Усе це дало підстави для ухвалення рішення щодо виключення УСДП зі складу Блоку Юлії Тимошенко», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня прес-служба партії “Батьківщина” заявила, що народного депутата Н.КОРОЛЕВСЬКУ виключено з парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» за порушення депутатської етики та співпрацю з Адміністрацією Президента.