Тюремники оприлюднили акт відмови Тимошенко від огляду (документ)

Державна пенітенціарна служба Україна на своєму сайті оприлюднила Акт відмови колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від лікарського огляду фахівцями медчастини колонії.

Текст документу розміщено на офіційному сайті пенітенціарної служби:

У документі зазначається, що під час відвідання Ю.ТИМОШЕНКО «в жилому приміщенні установи начальником медичної частини» лікарем-терапевтом та черговим лікарем було «запропоновано проведення лікарського огляду, вимірювання температури тіла, артеріального тиску, від який Тимошенко Ю.В. відмовилася». Також зазначається, що Ю.ТИМОШЕНКО «в усній формі було ознайомлено з висновками проведеної зустрічі з німецькими лікарями-членами міжнародної медичної комісії від 07.03.2012 р.». «Об’єктивно стан відносно задовільний: свідомість ясна, контакт продуктивний, по кімнаті пересуваються за допомогою ходунків, поступово розширюючи руховий режим», - говориться в оприлюдненому документі.

Як повідомляв УНІАН, ДПтСу заявила, що Ю.ТИМОШЕНКО наполягає на стаціонарному лікуванні за кордоном, а саме: в Центрі спортивної науки та спортивної медицини клініки Шаріте (м. Берлін).

Пізніше в.о. голови Державної пенітенціарної служби Сергій СИДОРЕНКО не виключив проведення додаткових консультацій щодо лікування Ю.ТИМОШЕНКО у зв’язку з її вимогою лікуватися у Німеччині. Водночас він наголосив, що проводити лікування Ю.ТИМОШЕНКО можливо на першій стадії у Качанівській колонії, а потім у лікувальних закладах Харкова.

У свою чергу захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО назвав провокацією заяву Державної пенітенціарної служби про вимогу екс-прем’єра лікуватися у Німеччині.

«Заява Державної пенітенціарної служби про те, що Юлія ТИМОШЕНКО начебто вимагає лікування у Німеччині - відверта брехня та провокація», - сказав С.ВЛАСЕНКО. За його словами, у висновку німецьких лікарів за результатами медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО йдеться, що екс-прем’єр потребує лікування у стаціонарі спеціалізованої клініки.