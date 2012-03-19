Янукович приземлився у «Внуково»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Москви з дводенним робочим візитом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, літак глави Української держави приземлився у підмосковному аеропорту «Внуково».

Сьогодні у Москві В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС).

На завтра заплановано зустріч В.ЯНУКОВИЧА з прем’єр-міністром РФ, який переміг на президентських виборах, Володимиром ПУТІНИМ. Зустріч заплановано провести у заміській резиденції В.ПУТІНА «Ново-Огарьово».

Візит В.ЯНУКОВИЧА здійснюється на офіційне запрошення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як відомо, Україна має статус спостерігача у ЄвроАзЕС.