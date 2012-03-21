Медведчук заявив, що повертається в політику, щоб боротися

Екс-голова СДПУ (о) і колишній глава Адміністрації президента Леоніда Кучми Віктор Медведчук має намір повернутися у політику.

«Я повертаюся у публічну політику для того, щоб боротися», — заявив Медведчук під час відеозвернення у Facebook. При цьому він зазначив, що його повернення не пов'язане з майбутніми парламентськими виборами, і що «суть того, що відбувається і ті наслідки, які ми сьогодні маємо — не результат виборів, а результат того, що на виборах ми дуже часто помиляємося».

За його словами, він зрозумів, що настав час не просто заявити про себе, а вийти з тими ідеями, які є актуальними для всіх, хто щиро думає про майбутнє нашої країни, повідомляє Дзеркало тижня.

Раніше закарпатські ЗМІ повідомляли, що Віктор Медведчук має намір балотуватися до Верховної Ради в одному з мажоритарних виборчих округів Закарпаття.

Нагадаємо, 20 червня минулого року екс-глава Адміністрації президента Віктор Медведчук заявив, що не збирається повертатися у в політику. “Чи повертаюся я в політику? Звичайно ні! Я не хочу сьогодні повертатися в цю грязь. Політика – це боротьба за владу. Я не хочу «за владу». Я бачив її з усіх боків. Марно намагався зробити її краще або хоча б безсторонньою”.