Донька Тимошенко виступить в італійському парламенті

Спікер Палати депутатів парламенту Італії Джанфранко ФІНІ висловив підтримку і солідарність екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив під час зустрічі з донькою Ю.ТИМОШЕНКО Євгенією та заступником голови партії «Батьківщина», колишнім віце-прем‘єр-міністром Григорієм НЕМИРЕЮ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Від імені всіх політичних сил парламенту Італії я хочу висловити повну підтримку та солідарність з Юлією ТИМОШЕНКО та іншими політв‘язнями України. Демократичні свободи та права людини – це основоположні цінності, які не мусять мати політичного забарвлення», - заявив він під час обговорення питань політичного переслідування опозиції в Україні.

У свою чергу Є.ТИМОШЕНКО подякувала Дж.ФІНІ за чітку позицію щодо її матері та інших політв‘язнів України.

«Україна тяжко виборювала демократію не для того, щоб дозволити авторитарному режиму вбити її», - сказала вона.

20-21 березня Є.ТИМОШЕНКО та Г.НЕМИРЯ перебувають з візитом в Італії. Планується, що вони проведуть зустрічі з керівництвом парламенту Італії та представниками різних політичних груп країни.

Крім того, сьогодні Є.ТИМОШЕНКО виступить на засіданні Комісії парламенту Італії у закордонних справах.