«Вітіну» тисячу дадуть тільки тим, кому не дісталась «юліна»

Компенсації вкладникам Ощадбанку СРСР дадуть тільки тим, хто ще жодного разу не одержував тисячі, розповіла "Сьогодні" керівник прес-служби «Ощадбанку» Ярослава Тітова (виплати, як і в 2008—09 роках, будуть через його відділення).

«Про те, як будуть організовані виплати, повідомимо згодом», — пообіцяла Тітова. Раніше голова Нацбанку Сергій Арбузов повідомив, що тисячу за бажанням вкладника або переведуть на електронну платіжну картку, або видадуть йому готівкою, або оформлять внесок в «Ощадбанку» під вигідний відсоток.

Нагадаємо, що з 1 червня почнуться виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР (не більше 1000 гривень в одні руки). За словами Арбузова, на питання про джерела виплат раніше відповів президент — це донадходження від податку на прибуток і ПДВ, до яких додадуться (після ухвалення необхідних законів) доходи від податку на розкіш, детінізації економіки і продажу ліцензій на видобуток корисних копалин.