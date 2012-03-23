Кожем’якін заявляє, що СБУ продовжує щоденні слідчі дії з хворою Тимошенко

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявляє, що повне ігнорування рекомендацій і вимог європейських інституцій є відображенням позиції безпосередньо Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві фракції «БЮТ-Батьківщина», яку А.КОЖЕМ’ЯКІН оголосив на засіданні Верховної Ради.

За його словами, цей факт є «неприпустимим для України, яка стоїть на порозі парафування Угоди про асоціацію з ЄС».

А.КОЖЕМ’ЯКІН підкреслив, що рішення міжнародних організацій, а також Європейського суду з прав людини щодо екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО «відверто саботуються». «За тиждень, що минув, український уряд не зробив жодного кроку щодо виконання цього рішення», - зауважив він.

Як наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН, Ю.ТИМОШЕНКО і далі не отримує лікування, «рекомендованого незалежними німецькими лікарями».

Більше того, заявив він, СБУ продовжує щоденні слідчі дії з Ю.ТИМОШЕНКО «за черговою безпідставною справою» щодо ЄЕСУ.

«Ми вважаємо таку ситуацію брутальним порушенням міжнародних правовідносин», - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН.