У КПУ кажуть, що законопроект Тігіпка про оподаткування розкоші - профанація

Народний депутат від КПУ Олександр Голуб вважає, що законопроект, який готує Міністерство соціальної політики щодо оподаткування розкоші, – це профанація і передвиборча технологія Сергія Тигіпка, адже Комуністична партія тричі вносила до парламенту подібний законопроект, і тричі він не знаходив підтримки. Про це повідомляє "5 канал".

«Абсурдна ідея, яку запропонував Тігіпко, якщо говорити простою мовою, це означає так: у вас вкрали гаманець із зарплатою, а сьогодні пропонують віддати одну гривню з цього гаманця, і всі добрі, і чудові пішли і вмили руки. Другий момент - в парламенті наша фракція тричі вносила законопроект про податок на розкіш, тричі ми не отримували підтримки, причому не залежно: Партія регіонів, БЮТ, «Наша України» - ніхто не голосував за цей законопроект. Тому те, що запропонував сьогодні Тігіпко - це профанація».

На запитання, чи це є передвиборчою технологією, Олександр Голуб відповів: «У тому числі, це передвиборна технологія».