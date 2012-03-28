ВАСУ порадив позивачеві у справі «Дня Свободи» звернутись деінде

Вищий адміністративний суд України закрив провадження за позовом голови Рівненської обласної організації Української народної партії Світлани Ніколіної проти Президента України Віктора Януковича щодо указу, яким він скасував відзначення Дня Свободи 22 листопада, і порадив позивачці звернутися в інші інстанції, зокрема Конституційний Суд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП. (ВАСУ сьогодні, 28 березня, закрив провадження у цій справі – УНІАН).

За словами С.Ніколіної, «у такий спосіб судді просто переклали відповідальність з хворої голови на здорову».

«Якщо позов був поданий не в той суд, про це треба було сказати ще 6 січня. Навіщо тоді відкривали провадження? Навіщо двічі переносили засідання із суто формальних причин?!», - питає позивачка. «Я не хочу запідозрити ВАСУ у некомпетентності. Але такі дії наштовхують на думку про сторонні впливи, які доводять, що судова система в Україні не працює як незалежна гілка влади», - заявила вона.

С.Ніколіна також висловила обурення з приводу ігнорування Адміністрацією Президента судових засідань. «Президент є точно таким громадянином України, як і будь-хто інший. І неповага, яку він демонструє до суду і у такий спосіб до інших громадян, не приносить користі нікому. Навпаки це призводить до зневіри у можливість вирішити питання в суді, і так само, це викликає неповагу до самого Президента і до влади, яку він уособлює», - підкреслила представниця УНП.

Щодо подальших дій, то С.Ніколіна запевнила, що рішення буде прийнято протягом тижня. Вона не виключила, що буде повторний позов з іншими формулюваннями до ВАСУ, а також позов до Конституційного Суду.

Як повідомлялося, провадження в адміністративній справі про визнання незаконним Указу Президента України від 30 грудня 2011 року №1209/2011, яким В.Янукович скасував День Свободи 22 листопада, було відкрите 23 січня 2012 року суддею Вищого адміністративного суду України Михайлом Зайцевим.

Довідка УНІАН. 30 грудня 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ «Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат та професійних свят», згідно з яким 22 січня визначено як День Соборності та Свободи України.

Щороку в Україні 22 січня відзначався День Соборності України - свято на честь проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Державним святом День Соборності України було встановлено Указом Президента від 21 січня 1999 року.

День Свободи відзначався в Україні 22 листопада – у день початку Помаранчевої революції 2004 року. Це свято було встановлено указом Президента «Про День Свободи» від 19 листопада 2005 року «…з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, виховання у громадян почуття національної гідності, враховуючи історичне значення революційних подій осені 2004 року, які засвідчили волелюбність українського народу, його прагнення до свободи і демократичних цінностей».