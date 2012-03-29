У понеділок суд над Луценком продовжать - за іншим епізодом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії «Народна самооборона», лідером якої є Ю.Луценко.

Судове засідання розпочнеться о 9.30.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на засідання Печерського райсуду Києва у справі Ю.ЛУЦЕНКА за епізодом про незаконне стеження за В.Давиденком через хворобу не з’явилися інші підсудні: колишні співробітники Департаменту оперативної служби МВС України Олег Павлєнов і Володимир Тарасенко. Після цього суд виділив в окреме провадження цей епізод справи.

Довідка УНІАН. Ю.Луценко був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Ю.Луценку було висунуті звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

Генеральна прокуратура звинувачувала екс-міністра внутрішніх справ у нецільовому використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2008-2009 роках.

Крім того, Ю.Луценко обвинувачувався в незаконному оформленні на роботу в МВС особистого водія Леоніда Приступлюка і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Також Ю.Луценка звинувачували у тому, що у 2009 році він на посаді глави МВС, продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

Апеляційний суд Києва 15 травня розпочне розгляд скарги Ю.Луценка на вирок Печерського райсуду Києва.