Жовтяк знову у відставці

Києво-Святошинський районний суд відмінив своє рішення про зупинення дії Указу Президента про відставку Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник Президента, керівник Головної служби правової політики Микола ПОЛУДЬОННИЙ сьогодні на брифінгу.

«Мені відомо, що за заявою Міністерства юстиції на наступний день ця ухвала була скасована», - сказав М.ПОЛУДЬОННИЙ.

«Тобто зараз Указ Президента діє», - додав він.

Щодо остаточного рішення суду про правомірність звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади, М.ПОЛУДЬОННИЙ сказав, що «будемо дивитись, наскільки переконливо будуть сторони обстоювати свої доводи».

Довідка УНІАН. 24 травня Президент України підписав указ, яким звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади. 25 травня Києво-Святошинський райсуд на Київщині зупинив дію указу за адміністративним позовом Є.ЖОВТЯКА.

Активісти УНП та ряду інших партій і громадських організацій області заявили про наміри організовувати пікети та вдаватися до блокування автодоріг на знак протесту проти звільнення Є.ЖОВТЯКА.

Сам Є.ЖОВТЯК закликав своїх прихильників утриматись від радикальних дій.