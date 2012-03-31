У Чернігові депутати Тігіпка перейшли до регіоналів

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання чергової сесії Чернігівської міськради міський голова Олександр Соколов зачитав заяви депутатів з фракції "Сильна Україна" Миколи Яхимця та Сергія Вакуленка про входження у фракцію Партії регіонів.

Крім того, за повідомленням відділу інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю облради, учора під час сесійного засідання депутатська фракція "Сильна Україна" заявила про припинення своєї діяльність. Троє її членів, у тому числі керівник обласної організації Максим Городній, влилися до складу фракції Партії регіонів. Крім того, в обласній раді припинила діяльність і депутатська фракція Соціалістичної партії України. Замість неї створено депутатську групу "За Чернігівщину", яку очолив Микола Рудьковський.

Після прийняття рішення про об'єднання партії "Сильна Україна" з Партією регіонів М.Городній заявив, що Чернігівська обласна організація "Сильної України" повністю розділяє рішення про об'єднання.

За підсумками місцевих виборів 2010 року, партія "Сильна Україна" на виборах до Чернігівської обласної ради набрала 3,5% голосів виборців та отримала 3 депутатські мандати, до Чернігівської міської ради – 3,8% (2 депутатські мандати).