Власенко наполягає, що справа RUE належить до юрисдикції суду Нью-Йорка

Про це С.Власенко заявив у коментарі УНІАН.

Захисник зазначив, що у п’ятницю, 30 березня, в Нью-Йорку відбулося технічне засідання суду, «на якому просто з’явилися сторони і висловили своє первинне бачення». Водночас, С.Власенко зауважив, що адвокати відповідачів зробили спробу поставити під сумнів те, що ця справа належить до юрисдикції американського суду.

«Адвокати відповідачів робили спробу поставити під сумнів юрисдикцію американського суду, сказавши, що мова йде про суто українське питання, яке до Сполучених Штатів не має ніякого відношення. Це неправда, тому що серед відповідачів є низка американських громадян і американських компаній. А також мова йде про те, що гроші, вкрадені з українського бюджету, в подальшому інвестувалися на території Сполучених Штатів Америки. Тому ми вважаємо, що юрисдикція цього суду буде підтверджена у цій справі», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, у федеральному суді Нью-Йорка увечері 30 березня пройшли перші слухання за позовом Ю.Тимошенко проти компанії «РосУкрЕнерго», її власника Дмитра Фірташа, а також цілого ряду відповідачів, обвинувачених у корупції, шахрайстві та порушенні прав людини.

Позов буде розглядатися в рамках пілотного проекту, спрямованого на уніфікацію провадження у складних цивільних міжнародних справах. Суддя Елісон Натан повідомила, що, можливо, долю прийняття позову визначить вища інстанція - Верховний суд.

Один з адвокатів відповідачів одразу заявив суду клопотання про відхилення позову через юрисдикцію. «Усе, викладене в позові, не має ніякого стосунку до США. Події відбуваються на території суверенної держави, не існує механізму виконання рішень суду США на території інших країн. Це більшою мірою внутрішнє політичне протистояння, ніж питання права», - заявив адвокат.

Зі свого боку представник Ю.Тимошенко з контори McCallion & Associates повідомив суду, що серед відповідачів фігурують 10 громадян України та 6 громадян або компаній США.

В українському списку зазначені, зокрема, міністр палива та енергетики Юрій Бойко, екс-голова Служби безпеки Валерій Хорошковський, генпрокурор Віктор Пшонка, Семен Могилевич, якого розшукує американське ФБР, перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, слідчий Генпрокуратури Олександр Нечвоглод, прокурор Лілія Фролова - представник державного обвинувачення на судовому процесі проти Ю.Тимошенко.