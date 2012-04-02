Азаров: Україна планує отримувати до 10 млрд кубів скрапленого газу

Україна та Азербайджан створять спільне підприємство для підготовки техніко-економічного обгрунтування поставок скрапленого газу на LNG-термінал, який планується побудувати в Одеській області.

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив в інтерв'ю азербайджанському інформагентству Trend перед своїм візитом до Баку 3-4 квітня.

"Техніко-економічне обгрунтування проекту з будівництва терміналу підготовлене іспанською компанією SOCOIN. За попередніми розрахунками, початок його будівництва буде можливим уже цього року", - сказав М.Азаров.

"Урядами наших країн сьогодні готуються відповідна двостороння угода, а також Протокол про створення спільної компанії з розробки техніко-економічного обгрунтування для організації транспортування скрапленого природного газу з Азербайджанської Республіки до України", - сказав М.Азаров.

За словами українського прем'єра, після завершення першої черги LNG-терміналу - до кінця 2014 року - Україна зможе отримувати скраплений газ обсягом до 2 млрд кубометрів на рік із доведенням через рік цього показника до 5 млрд кубометрів, а через три роки - до 10 млрд кубометрів, сказав М.Азаров.

Також він повідомив, що Україна розглядає можливість своєї фінансової участі в проектах LNG-терміналів у інших країнах.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2012 року компанія SOCOIN завершила розробку ТЕО національного проекту LNG-терміналу.

Раніше повідомлялося, що вартість проекту з будівництва LNG-терміналу знижено із заявлених раніше 1,5 млрд дол. до 1 млрд дол., і що в перспективі потужність терміналу може бути збільшено.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України.

У вересні 2011 року компанія SOCOIN (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-терміналу).