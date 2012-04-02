Голова Тернопільської облради запідозрив, що державна казна порожня

17:07, 02 квітня 2012
Політика
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Голова Тернопільської облради Олексій Кайда заявляє про проблеми із виплатою зарплат бюджетникам  

Олексій Кайда
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції він зауважив, що минулої п’ятниці, 30 березня, зарплату отримала лише частина бюджетників.

«Не всім було виплачено гроші, бо казначейство не проплатило. Сьогодні ж обласне казначейське управління взяло кредит на 47 млн. грн., і з сьогоднішнього дня пішли проплати на зарплати. Із завтрашнього дня покриють незахищені статті. Але насторожує: якщо взяли кредит, значить, негаразди з наповненням державного бюджету», – сказав О.Кайда.

Він додав, що отримав скаргу від працівників дитячого дошкільного навчального закладу у Бережанах «Золотий ключик», оскільки з 1 квітня там почали скорочувати ставки вихователів.

«Це все наслідки так званої оптимізації в тій чи іншій бюджетній сфері. Під красивим словом «оптимізація» криється скорочення посад або взагалі закриття закладів. А чому? Бо грошей нема, казна пуста. І це перша ластівка «соціальних ініціатив». Так ми з ними державу до банкрутства доведемо», – вважає О.Кайда.

За його словами, області по захищених статтях, зокрема на виплату зарплат працівникам бюджетної сфери, цього року бракує 407 млн. грн.

 

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