Томенко переживає, що фанатам не дозволять бути у футболках «Аdidas»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.

Як зазначається у повідомленні, М.Томенко акцентував, що у внесеному депутатом від Партії регіонів законопроекті щодо забезпечення громадського порядку та безпеки до, під час та після проведення футбольних матчів, пропонується заборонити вболівальникам скандувати гасла «ксенофобського, расистського, антисемітського, дискримінаційного характеру», демонструвати «плакати, банери, прапори, штандарти», «що зачіпають честь і гідність», а також вносити на територію стадіону і використовувати під час спортивних змагань піротехнічні засоби.

Водночас, М.Томенко звернув увагу на те, що застосовані у законопроекті терміни «ксенофобія», «антисемітизм», «расизм» та «дискримінація» повинні мати чітке законодавче визначення, інакше при застосуванні на практиці положення закону можуть інтерпретуватись довільно, що призведе до порушень прав громадян.

Він нагадав що згідно зі статтею 10 Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод право на свободу вираження думок може обмежуватися законом лише у чітко визначених випадках, а саме: в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, громадської безпеки, для охорони порядку, запобігання злочинам, охорони здоров`я або моралі, захисту репутації або прав інших осіб, запобігання розголошенню конфіденційної інформації, підтримання авторитету й безсторонності суду. До визнаних міжнародним законодавством та законодавством України правопорушень відносяться: расова дискримінація, апартеїд, геноцид, голодомор, голокост, депортації, політичні репресії, розпалювання ненависті. І за відповідні умисні дії статтею 161 чинного Кримінального кодексу України вже встановлено кримінальну відповідальність. Діяння ж, за які згаданим законопроектом пропонується встановити адміністративну відповідальність, у своїй більшості, є формами реалізації права на свободу думки і слова, які не становлять суспільної небезпеки достатньої для визнання їх правопорушеннями.

М.Томенко наголосив, що у разі прийняття цього проекту закону «забороні підлягатимуть перш за все, скандування, плакати чи прапори, які не сподобаються високим чиновникам, а межі чиновницької фантазії уявити важко».

«Так само, як важко уявити свято футболу без яскравих прапорів, гучних скандувань, лозунгів тощо», - додав він.

Вельми сумнівними, на думку заступника голови ВР, вбачаються і певні положення внесеного Кабінетом міністрів України законопроекту «Про права інтелектуальної власності та репутацію Об’єднання європейських футбольних асоціацій». В ньому, зокрема, пропонується заборонити вболівальникам «мати чи використовувати будь-які рекламні та/або комерційні матеріали, в тому числі документи, листівки, бейджики, вивіски, транспаранти та головні убори», а персоналу служб безпеки надається право не допускати на стадіон або виводити зі стадіону осіб, що мають такі матеріали. М.Томенко зауважив, що «за цією нормою працівники служб безпеки можуть заборонити входити на стадіон у бейсболці із емблемою будь-якої фірми, або, наприклад, у футболці «Аdidas».

На думку заступника голови Верховної Ради, законодавчі ініціативи влади, спрямовані на збільшення обмежувальних засобів та на формальне виконання вимог УЄФА, абсолютно ігнорують інтереси головних учасників футбольного свята – уболівальників.

Підсумовуючи, М.Томенко запевнив, що під час розгляду парламентом вищезазначених законодавчих ініціатив, опозицією буде зроблено все для недопущення прийняття дискримінаційних стосовно уболівальників положень.