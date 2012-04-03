Євро-НЕСТ закликала владу України надати лікування Тимошенко

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Європарламенту.

Згідно з повідомленням, термінова резолюція була схвалена сьогодні на сесії Євро-НЕСТ в Баку. “За” проголосували 40 депутатів, проти – двоє, утримались – 17.

В документі Парламентська Асамблея Євро-НЕСТ закликала українську владу надати можливість Ю.Тимошенко проходити регулярний незалежний токсикологічний тест в ЄС, отримувати медичне лікування за межами тюремної системи, а також регулярний медичний огляд міжнародними лікарями.

В резолюції також міститься заклик до української влади гарантувати фундаментальне право на здоров’я Ю.Тимошенко, а також її колишнім міністрам Юрію Луценку та Валерію Іваненку.

Висловивши жаль щодо вироку Ю.Тимошенко, депутати Асамблеї також закликали офіційний Київ забезпечити прозорий та безсторонній апеляційний процес, як для Ю.Тимошенко, так і для членів її колишнього уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі групи народних партій Європарламенту, проект резолюції, схвалений сьогодні Євро-НЕСТ, був ініційований представниками партій, що входять до родини народних партій Європи, з країн-членів ЄС, України та Молдови.

“Це – великий прорив, що партії країн Східного партнерства погодилися, що нинішній розвиток в Україні є дуже серйозним. Переслідування опозиціонерів викликає сумніви щодо рівня демократії в Україні”, - заявив з цього приводу віце-президент групи народних партій Європарламенту Гуннар Хокмарк.

“Ми надсилаємо сигнал українській владі, що таке поводження з Ю.Тимошенко, Ю.Луценком та іншими – неприйнятне, і що до Європарламенту приєдналася більшість членів асамблеї Євро-НЕСТ з парламентів східних країн”, - зазначив у свою чергу віце-президент групи народних партій Європарламенту та віце-президент Асамблеї Євро-НЕСТ Яцек Сарюш-Вольські.

Як повідомляв УНІАН, 2-3 квітня у Баку відбувається засідання Парламентської Асамблеї Євро-НЕСТ, яка складається з представників Європарламенту та парламентів країн-учасниць “Східного партнерства” – Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови та України. Депутати Білорусі поки не беруть участі в роботі Асамблеї через проблеми з демократією в країні.