Посол каже, що США не змінили своєї думки про репресії в Україні
09:15, 05 квітня 2012Політика
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Посол США в Україні Джон Теффт заявив, що позиція Білого Дому щодо засудження лідерів опозиції в Україні залишається незмінною, вони і далі сприймаються як «вибірковим політичним переслідуванням».
Джон Теффт і Костянтин Грищенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт заявив у Хмельницькому, відповідаючи на запитання місцевих журналістів.
“Те, що сьогодні відбувається в Україні, є вибірковим політичним переслідуванням”, - заявив американський посол.
Разом з тим Дж.Теффт назвав намір перевести екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з колонії у Харкові до лікувального закладу “гарним знаком”.
“Я думаю, що це добре, адже, за інформацією німецьких лікарів, зі спиною пані Тимошенко величезні проблеми. Її треба лікувати, і це гарний знак, що її переводять до лікувального закладу”, - сказав посол США.
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