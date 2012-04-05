Посол каже, що США не змінили своєї думки про репресії в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт заявив у Хмельницькому, відповідаючи на запитання місцевих журналістів.

“Те, що сьогодні відбувається в Україні, є вибірковим політичним переслідуванням”, - заявив американський посол.

Разом з тим Дж.Теффт назвав намір перевести екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з колонії у Харкові до лікувального закладу “гарним знаком”.

“Я думаю, що це добре, адже, за інформацією німецьких лікарів, зі спиною пані Тимошенко величезні проблеми. Її треба лікувати, і це гарний знак, що її переводять до лікувального закладу”, - сказав посол США.