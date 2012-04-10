Попов зустрівся з креативними підлітками

Вільна WiFi-зона у середмісті Києва, яблуневі сади на території шкіл, велосипедні доріжки на всіх маршрутах міста і новий Фонтан Закоханих – таким бачать Київ майбутнього фіналісти першого міського конкурсу проектів «СтратегіЯ». Найбільш креативні і найефективніші власні ідеї підлітки презентували сьогодні голові КМДА Олександру Попову.

Як повідомляє прес-служба КМДА, результатами зустрічі задоволені обидві сторони – деякі з юнацьких ініціатив будуть втілені у життя вже цього року.

«Я хочу подякувати учасникам конкурсу за дійсно цікаві ідеї. Я звертаюся до вас і до ваших колег – надавайте свої пропозиції і найкращі ідеї будуть втілені у життя. Ми в цьому зацікавлені. Адже краще ніж сама молодь, ніхто і ніколи не підкаже дорослим, як сформувати дійсно правильну і ефективну молодіжну політику. Що стосується фінансування – це не великі кошти, ми їх знайдемо і зробимо все щоб проекти, які представили діти, стали реальними», – підкреслив Олександр Попов.

Водночас, Олександр Попов наголосив, що вже сьогодні Київ реалізує політику, направлену на створення професійних перспектив та можливостей самореалізації для молоді. Зокрема, реалізувавши інвестиційний проект Bionic Hill столиця має намір створити близько 15 тисяч нових робочих місць в ІТ-галузі.

Нагадаємо, конкурс проектів «СтратегіЯ» проводився у трьох номінаціях – «Електронне місто», «Зелене місто» та «Гостинне місто».