Сьогоднішнє засідання ВР закрито

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Литвин повідомив, що ВР завтра продовжуватиме розгляд проекту Кримінального процесуального кодексу в другому читанні В.Литвин подякував народним депутатам «за виснажливу роботу». Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР розглянула 47 із 416 статей проекту КПК в другому читанні.

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