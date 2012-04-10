Сьогоднішнє засідання ВР закрито
23:31, 10 квітня 2012Політика
1119 0
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Литвин повідомив, що ВР завтра продовжуватиме розгляд проекту Кримінального процесуального кодексу в другому читанні
В.Литвин подякував народним депутатам «за виснажливу роботу».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР розглянула 47 із 416 статей проекту КПК в другому читанні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter