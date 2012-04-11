Наливайченко: влада запропонувала "гру в наперстки"

Так він прокоментував рішення Конституційного Суду щодо неконституційності одночасного балотування по одномандатному та багатомандатному виборчим округам, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він вважає, що це рішення є закономірним наслідком повної дискредитації і деморалізації цього органу.

«Ухвали суду, які неправомірно обмежили виборчі права трудових мігрантів і заборонили одночасне балотування кандидатів в депутати у мажоритарному окрузі та пропорційному списку, є формальним стартом системного перегляду виборчого закону в інтересах влади», - переконаний політик.

За його словами, у парламенті влада запропонувала «гру в наперстки», створила видимість, що є примарний шанс на виграш, а відтепер навіть «гру» припинила. У такій викривленій реальності немає сенсу сподіватися на справедливість.

«Загроза – серйозна. Справа полягає не в тому, що опозиції не вдасться за таких умов отримати належне представництво у Верховній Раді, а насамперед в тому, що воля українських громадян буде спотвореною і сфальшованою», - наголосив В.Наливайченко.

Він зауважив, що бачить лише один вихід з даної ситуації: проведення невідкладної зустрічі всіх опозиційних (і не лише парламентських) сил для вироблення єдиного переліку кроків, щоб зупинити задум Банкової. «Для всіх опозиціонерів пріоритет може бути лише один: як захистити голос виборців. Кулуарні переговори з владою – це помилка. З такою владою неможливо домовлятися. Опозиції необхідно негайно сформувати єдиний штаб і спільну правову команду для захисту чесних виборів», - впевнений політик.

В.Наливайченко підкреслив, що влада замахнулася не на політиків, а на майбутній вибір людей.

«Я підтримую оцінки Арсенія Яценюка про неминучі фальсифікації. Ми зобов’язані об’єднати всі адекватні політичні сили, громадські структури і рухи для захисту волевиявлення людей. Нашу позицію маємо негайно довести до міжнародних спостерігачів, аби не було чергової ілюзії, що влада готова провести вільні вибори», - заявив В.Наливайченко.