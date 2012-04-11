Бойко каже, що Росія і не заїкалася про 10%-у знижку на газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і вугільної промисловості України Юрій Бойко сьогодні журналістам перед засіданням Кабінету міністрів.

«Там не було мови про 10-відсоткову знижку. Це був первинний варіант проекту угоди, який відпрацьовувався ще півроку тому», - сказав Ю.Бойко.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 до 2019 року; про об`єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 до 2019 року.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпроти, заниженою.

20 лютого голова Держдуми РФ Сергій Наришкін повідомив журналістів, що Міністерство енергетики Росії передало Україні новий проект газового договору.

3 березня М.Азаров повідомив журналістів, що під час візиту до України голови Державної Думи Російської Федерації Сергія Наришкіна ним було передано Україні проект нового контракту, який передбачає зниження вартості газу на 10%. «Це дуже серйозний документ, який одразу ж було передано Міністерству палива і енергетики України, Міністерству юстиції та іншим міністерствам на детальний розгляд. Це все, що я можу сказати на сьогодні», - сказав М.Азаров.

Прем`єр підкреслив, що зараз триває вивчення цього документа.

15 березня президент Російського газового товариства, депутат Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ заявив, що газові переговори не закінчуються, тому що Україна нічого не пропонує Росії за зниження ціни на газ.