Попов дав старт референдуму, який має захистити історичний Київ

На зборах ініціативної групи за участю голови КМДА Олександра Попова були затверджені питання, які пропонується винести на референдум, та список осіб, уповноважених зайнятися збором підписів на підтримку референдуму. Про це журналістам повідомив сам голова КМДА після засідання секції Архітектурно-містобудівної ради, під час якого розглядалася ситуація, що склалася на Андріївському узвозі, передає Главком.

«Вчора відбулися збори ініціативної групи з референдуму. Ми затвердили питання референдуму, затвердили список осіб, які будуть збирати підписи на підтримку референдуму. Вже розпочато процес, який зупинить будівельну сваволю в Києві», – зазначив Олександр Попов.

Голо КМДА зазначив, ключову увагу на референдумі буде приділено захисту історичної частини Києва та зелених зон. «Зокрема, на референдум винесено питання про неухильне дотримання рекомендацій ЮНЕСКО щодо захисту Дніпровських схилів, Києво-Печерської Лаври, Софії Київської. Також киянам пропонується схвалити норму, яка забороняє при реставрації історичних будівель збільшувати їх висоту тощо», – розповів Олександр Попов.

Очільник міста впевнений, що кияни підтримають ініціативну групу, референдум відбудеться. На його думку, жителі міста приймуть рішення, які зупинять хаотичну забудову історичної частини міста, здійснювану сьогодні на підставі рішень, прийнятих владою минулими роками.