Завтра стане відома доля Авакова

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій Бойченко.

«Рішення суду буде не раніше 11-ї години завтра», - сказав він.

Ю.Бойченко наголосив, що раніше італійський суд арештував А.Авакова на 40 днів, і за цей час українська прокуратура мала підготувати пакет необхідних документів, які підтверджують його кримінальне переслідування.

Ю.Бойченко повідомив, що 4 квітня Генпрокуратура направила, а італійська сторона підтвердила, що отримала відповідні документи і передала їх Міністерству юстиції для проведення процесу екстрадиції.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводський райсуд Харкова обрав екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту. У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшукА.Авакова.

25 березня він був затриманий в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо).

29 березня Генпрокуратура України повідомила, що суд в Італії прийняв рішення про тимчасовий арешт А.Авакова терміном на 40 діб. Однак 30 березня у партії «Батьківщина» заявили, що італійський суд не арештовувавА.Авакова.

10 квітня у Римі відбулось судове засідання щодо обрання для А.Авакова міри запобіжного заходу.