Податківці дві години ламали двері до квартири кандидата від опозиції

Вони заявляли, що є слідчими та бійцями фіззахисту обласного управління податкової міліції у Миколаївській обл.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху «Спільна справа».

За їх даними, у цей час в квартирі перебували дочка А.Корнацького Інна, 11 років, її няня та вчителька англійської мови. Старші жінки були переконані, що на квартиру здійснюється бандитський напад і викликали міліцію, потім повідомили А.Корнацькому, який поставив до відома друзів та адвокатів, зазначається в повідомленні.

«Потерпілі розповіли, що в очікуванні міліції змушені були взятись за кухарське приладдя, щоб захищатись, оскільки двері намагались вибити, погрожуючи їхньому життю та здоров’ю, вживаючи нецензурну лайку, в т.ч., стосовно дитини», - зазначили у «Спільній справі».

За даними громадянського руху, зупинило напад прибуття міліції та адвокатів. «Дитина, що перебувала у стані стресу впродовж години, отримала морально-психологічну травму і зараз перебуває в лікарні, де їй надається невідкладна допомога. Стан Інни психіатри та невропатологи оцінюють як тяжкий», - йдеться у повідомленні.

А.Корнацький наразі знаходиться у службовому відрядженні, його дружина під час вказаних подій також була поза межами Києва і зараз негайно повертається до міста, додали у «Спільній справі».

Адвокати тим часом з’ясували, що громадяни, які намагались проникнути до квартири, дійсно є слідчим, старшим оперуповноваженим та бійцями фіззахисту управління податкової міліції у Миколаївській обл. Вони показали постанову про обшук помешкання А.Корнацького і погодились дочекатися прибуття власниці квартири, дружини А.Корнацького Лілії, яка мала прибути до Києва близько 20.00.

Міліціонери виправдовували свою поведінку необхідністю проведення невідкладних слідчих дій в рамках кримінальної справи проти А.Корнацького, зазначили у «Спільній справі».

Як раніше повідомляли у «Спільній справі», утиски з боку міліції, прокуратури та фіскальних органів розпочалися щодо А.Корнацького після його виступу у ЗМІ проти запропонованої владою земельної реформи і набули масового характеру, коли він актуалізував тему корупції на Миколаївщині та пограбування покинутих військовими ракетних шахт у Первомайському та Кривоозерському районах області.