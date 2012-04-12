У Севастополі доступ до моря може стати платним

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова міськдержадміністрації Володимир Яцуба.

«Я наполягав і наполягатиму, що закон має виконуватися: доступ до моря має бути відкритим. Інша справа, що частина пляжів має стати платними – у співвідношенні 50 на 50 до безкоштовних. Це пов'язано зі значними витратами, які сьогодні необхідні для наведення ладу в прибережній і пляжній зоні», - відзначив він.

На думку В.Яцуби, «Севастополь має величезні можливості, ми можемо змагатися з Ялтою, Алуштою за довжиною берегової лінії, а отже, і за туристичною привабливістю. Однак для того, щоб туристи до нас поїхали, в першу чергу потрібно зробити пляжну зону. У бюджеті немає таких коштів, які сьогодні необхідно вкласти у це впорядкування. Навіть якби ми замість робіт з житлово-комунального господарства, медицини, освіти всі фінанси сюди направили – не вистачило б. Отже, потрібно домовлятися з інвесторами, але домовлятися на паритетних засадах, одержуючи для міста користь, нові можливості, нові послуги».

Як відзначив В.Яцуба, «якщо на пляжі вас чекає комплекс послуг, починаючи від шезлонга і лежака і закінчуючи чистим рушником, як це відбувається на всіх європейських курортах, то плата за вхід – нормальне явище».

На думку голови МДА, «потрібний час для того, щоб цього (щодо платних пляжів – УНІАН) дійшло суспільство у цілому». Як вважає В.Яцуба, «коли значна частина населення віддасть перевагу платним пляжам перед безкоштовними, тому що там зручніше, ніж на домашньому рушнику, все нормалізується».