У Севастополі доступ до моря може стати платним
Влада Севастополя обіцяє забезпечити відкритий доступ відпочиваючих до моря, однак при цьому планується, що деякі пляжі стануть платними.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова міськдержадміністрації Володимир Яцуба.
«Я наполягав і наполягатиму, що закон має виконуватися: доступ до моря має бути відкритим. Інша справа, що частина пляжів має стати платними – у співвідношенні 50 на 50 до безкоштовних. Це пов'язано зі значними витратами, які сьогодні необхідні для наведення ладу в прибережній і пляжній зоні», - відзначив він.
На думку В.Яцуби, «Севастополь має величезні можливості, ми можемо змагатися з Ялтою, Алуштою за довжиною берегової лінії, а отже, і за туристичною привабливістю. Однак для того, щоб туристи до нас поїхали, в першу чергу потрібно зробити пляжну зону. У бюджеті немає таких коштів, які сьогодні необхідно вкласти у це впорядкування. Навіть якби ми замість робіт з житлово-комунального господарства, медицини, освіти всі фінанси сюди направили – не вистачило б. Отже, потрібно домовлятися з інвесторами, але домовлятися на паритетних засадах, одержуючи для міста користь, нові можливості, нові послуги».
Як відзначив В.Яцуба, «якщо на пляжі вас чекає комплекс послуг, починаючи від шезлонга і лежака і закінчуючи чистим рушником, як це відбувається на всіх європейських курортах, то плата за вхід – нормальне явище».
На думку голови МДА, «потрібний час для того, щоб цього (щодо платних пляжів – УНІАН) дійшло суспільство у цілому». Як вважає В.Яцуба, «коли значна частина населення віддасть перевагу платним пляжам перед безкоштовними, тому що там зручніше, ніж на домашньому рушнику, все нормалізується».