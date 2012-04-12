Кабмін підтримав ідею Грищенка
07:05, 12 квітня 2012Політика
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Міжнародні спостерігачі на парламентських виборах в Україні отримають безкоштовні візи.
Костянтин Грищенко
Про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко на своїй сторінці у Twitter.
«Міжнародні спостерігачі за виборами цього року, яким будуть потрібні українські візи, отримають їх безкоштовно. Це ще один крок, щоб сприяти їхній роботі», - написав К.Грищенко.
За його словами, МЗС України ініцювало відповідне рішення уряду, яке вчора було ухвалене.
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