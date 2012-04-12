Кабмін підтримав ідею Грищенка

Про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко на своїй сторінці у Twitter.

«Міжнародні спостерігачі за виборами цього року, яким будуть потрібні українські візи, отримають їх безкоштовно. Це ще один крок, щоб сприяти їхній роботі», - написав К.Грищенко.

За його словами, МЗС України ініцювало відповідне рішення уряду, яке вчора було ухвалене.