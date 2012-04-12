Азаров полетів до Литви

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою візиту, у Вільнюсі М.Азаров має зустрітися з прем’єр-міністром Литовської Республіки Андрюсом Кубілюсом, а також провести переговори українських і литовських урядовців у розширеному колі.

Після цього планується підписання низки українсько-литовських документів: Меморандуму про співробітництво між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України і Державним агентством із залучення інвестицій Литовської Республіки; Програми співробітництва між Міністерством культури України та Міністерством культури Литовської Республіки на 2012-2015 роки; Меморандуму про співробітництво між Державною службою України з питань контролю за наркотиками та Департаменту контролю за наркотиками, тютюном та алкоголем при уряді Литовської Республіки.

Крім того, запланована зустріч українського прем’єр-міністра з Президентом Литовської Республіки Далею Грибаускайте та з Правлінням Сейму Литовської Республіки.

Також програмою візиту передбачено участь М.Азарова у церемонії покладання вінка до Меморіалу захисникам Незалежності та у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Крім того, М.Азаров зустрінеться у Вільнюсі з представниками бізнес-кіл Литовської Республіки та дасть інтерв’ю телеканалу медіа-концерну «Лєтувос Ритас».

Близько 20.00 українська делегація на чолі з прем’єр-міністром має повернутися до Києва.