Комітет ВР провалив кандидатуру Лутковської

Парламентський комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин не підтримав вчора кандидатуру уповноваженого уряду України в Європейському суді з прав людини Валерії Лутковської на пост Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина».

На думку народних депутатів, досвід її правозахисної діяльності недостатній для роботи Омбудсманом.

Видання відзначає, що, незважаючи на рішення комітету, кандидатура В.Лутковської буде винесена на голосування в парламенті 24 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня на посаду Омбусдмана було висунуто дві кандидатури – Євгена Захарова, який набрав 134 голоси, і В.Лутковської, яку підтримали 212 депутатів. Таким чином, обрання Уповноваженого ВР з прав людини не відбулося.

Пізніше Є.Захаров заявив, що повторно не балотуватиметься на посаду Омбудсмана.