Чорнобильці прийдуть на тіньовий Кабмін

Сьогодні відбудеться засідання Опозиційного уряду.

У четвер, 12 квітня, о 14.00, за адресою вул. Грушевського, 5, кім. 5, (кулуари третього поверху) відбудеться засідання Опозиційного уряду. Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», у засіданні візьмуть участь представники ВГО "Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля".

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