Чорнобильці прийдуть на тіньовий Кабмін
09:54, 12 квітня 2012Політика
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Сьогодні відбудеться засідання Опозиційного уряду.
|Очільник опозиційного уряду Сергій Соболєв запросив на засідання чорнобильців
У четвер, 12 квітня, о 14.00, за адресою вул. Грушевського, 5, кім. 5, (кулуари третього поверху) відбудеться засідання Опозиційного уряду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», у засіданні візьмуть участь представники ВГО "Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля".
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