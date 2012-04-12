Іващенку читають вирок
09:59, 12 квітня 2012Політика
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Суд з 30-хвилинним запізненням розпочав оголошення вироку Іващенку і Міхеєву.
Валерія Іващенка доставили в суд
Печерський районний суд Києва з 30-хвилинним запізненням розпочав оголошення вироку колишньому т.в.о. міністра оборони Валерію Іващенку і колишньому керівникові санації Феодосійського судномеханічного заводу Сергію Міхеєву.
Як передає кореспондент УНІАН, пісудних доставили в зал засідань.
В.Іващенко слухає вирок сидячи, оскільки через стан здоров'я він не може стояти.
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