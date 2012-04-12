Іващенко попросив суд не мимрити

Як передає кореспондент УНІАН, початок вироку розпочав оголошувати головуючий на процесі суддя Сергій Вовк, однак його було погано чути.

Потім він передав папери з текстом вироку своїй колезі судді Оксані Царевич, яка почала читати чітко, але швидко.

У зв’язку з цим В.Іващенко поросив суд чіткіше зачитувати документ. «Читайте чітко, розбірливо, ви ж від імені України оголошуєте вирок», - сказав він.