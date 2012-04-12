Іващенко попросив суд не мимрити

10:27, 12 квітня 2012
Політика
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Колишній тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій Іващенко попросив Печерський районний суд Києва чіткіше читати вирок у його справі.

Валентин Іващенко

Як передає кореспондент УНІАН, початок вироку розпочав оголошувати головуючий на процесі суддя Сергій Вовк, однак його було погано чути.

Потім він передав папери з текстом вироку своїй колезі судді Оксані Царевич, яка почала читати чітко, але швидко.

У зв’язку з цим В.Іващенко поросив суд чіткіше зачитувати документ. «Читайте чітко, розбірливо, ви ж від імені України оголошуєте вирок», - сказав він.

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