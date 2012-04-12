Іващенко попросив суд не мимрити
10:27, 12 квітня 2012Політика
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Колишній тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій Іващенко попросив Печерський районний суд Києва чіткіше читати вирок у його справі.
Валерій Іващенко просить суд читати вирок чіткіше
Як передає кореспондент УНІАН, початок вироку розпочав оголошувати головуючий на процесі суддя Сергій Вовк, однак його було погано чути.
Потім він передав папери з текстом вироку своїй колезі судді Оксані Царевич, яка почала читати чітко, але швидко.
У зв’язку з цим В.Іващенко поросив суд чіткіше зачитувати документ. «Читайте чітко, розбірливо, ви ж від імені України оголошуєте вирок», - сказав він.
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