У ВР повісили плакат «Не забажай картки сусіда свого»

Як передає кореспондент УНІАН, плакат розмістили самі журналісти.

Представникам ЗМІ, які працюють в парламенті, також роздали звернення: «Якщо ти – журналіст, спитай: коли вони припинять ґвалтувати Конституцію?»

У зверненні нагадується, що, відповідно до Конституції та законодавства України, народні депутати на засіданнях парламенту зобов’язані голосувати особисто.

Як відомо, часто у парламенті під час ухвалення рішень депутати голосують не тільки за себе, але й за своїх колег.

Так само вони голосують й під час розгляду у другому читанні проекту Кримінального процесуального кодексу України, який Верховна Рада розглядає вже третій день поспіль.