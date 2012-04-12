У ВР повісили плакат «Не забажай картки сусіда свого»
10:33, 12 квітня 2012Політика
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У Верховній Раді на балконі, де розміщуються журналісти, повісили плакат з написом: «Не забажай картки сусіда свого. Голосуй чесно».
Фото ”бютівця” Андрія Шевченка з Твіттера.
Як передає кореспондент УНІАН, плакат розмістили самі журналісти.
Представникам ЗМІ, які працюють в парламенті, також роздали звернення: «Якщо ти – журналіст, спитай: коли вони припинять ґвалтувати Конституцію?»
У зверненні нагадується, що, відповідно до Конституції та законодавства України, народні депутати на засіданнях парламенту зобов’язані голосувати особисто.
Як відомо, часто у парламенті під час ухвалення рішень депутати голосують не тільки за себе, але й за своїх колег.
Так само вони голосують й під час розгляду у другому читанні проекту Кримінального процесуального кодексу України, який Верховна Рада розглядає вже третій день поспіль.
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