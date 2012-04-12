Нардепи голосують за голову Рахункової палати

Як передає кореспондент УНІАН, голова РПУ обирається у парламенті шляхом таємного голосування, тобто шляхом вкидання народними депутатами бюлетенів у скриньку для голосування.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Володимир Литвин вніс на посаду голови Рахункової палати кандидатуру в.о. голови правління Ощадбанку Р.Магути.

7 липня 2011 року парламент звільнив Валентина Симоненка з посади голови Рахункової палати у зв’язку із закінченням строку його повноважень.