Нардепи голосують за голову Рахункової палати
10:49, 12 квітня 2012Політика
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Верховна Рада розпочала розгляд питання щодо обрання Романа Магути на посаду голови Рахункової палати України.
Кандидатуру Роман Магути вніс Литвин
Як передає кореспондент УНІАН, голова РПУ обирається у парламенті шляхом таємного голосування, тобто шляхом вкидання народними депутатами бюлетенів у скриньку для голосування.
Як повідомляв УНІАН, голова ВР Володимир Литвин вніс на посаду голови Рахункової палати кандидатуру в.о. голови правління Ощадбанку Р.Магути.
7 липня 2011 року парламент звільнив Валентина Симоненка з посади голови Рахункової палати у зв’язку із закінченням строку його повноважень.
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