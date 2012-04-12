Іващенко звинуватив суд у підлогу

Колишній т.в.о. міністра оборони України Валерій Іващенко через 35 хвилин після початку оголошення йому вироку попросив Печерський райсуд Києва зробити перерву для того, щоб він міг відвідати санвузол.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у судовому процесі суддя Сергій Вовк оголосив, що суд йде до нарадчої кімнати на 5 хвилин, але В.Іващенко попросив зробити перерву на 10 хвилин, зауваживши, що за 5 хвилин він просто не встигне дійти до санвузла і повернутися.

На початку перерви В.Іващенко звернувся до журналістів з такими словами: «Я прошу звернути увагу: суд у своєму вироку займається службовим підлогом, зачитує покази свідка, надані начебто в судовому засіданні, а насправді текст взято з обвинувального висновку».