У центрі Львова Януковичу готують «теплий» прийом

Розпочинається протестна акція, приурочена до приїзду у Львів Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проводиться під гаслом «Очистимо Україну від брудної влади».

На площу продовжують підходити люди із символікою ВО «Свобода», НРУ, ВО «Батьківщина», «Фронту Змін», УДАРу.

Учасники акції таблиці з написами: «Ні – репресіям!», «Ні - переслідуванню опозиціонерів!», «Під прицілом губернатора Костюка – 600 підприємців», «Ні - зубожінню народу!».

Присутні на знак протесту проти дій уряду Миколи Азарова оголосили про намір вимагати відставки цього «антинародного уряду», а також вимагатимуть від Президента України «звільнення нелегітимного губернатора».

Як повідомив УНІАН голова львівської міської організації ВО «Свобода» Іван Гринда, після загального збору учасників акції вони пройдуть до Палацу Потоцьких, де близько 12.00 планується початок зустрічі В.Януковича з інтелігенцією Львівщини.

Довкола учасників акції не спостерігається кордонів міліції. Їм також не перешкоджають у проведенні акції ні представники влади, ні співробітники правоохоронних органів.

Як стало відомо УНІАН, сьогодні вранці до Львова приїхали 4 активістки руху Femen, які мають намір провести свою акцію біля нового терміналу аеропорту під час його урочистого відкриття або біля центрального входу до Палацу Потоцьких.