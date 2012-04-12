Янукович прибув до Львова

11:25, 12 квітня 2012
Політика
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Президент України разом із Платіні оглядає новий термінал аеропорту.

Віктор Янукович та Мішель Платіні під час зустрічі. Київ, 27 вересня

Президент України Віктор Янукович прибув до Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави у приміщенні нового терміналу Львівського аеропорту вже зустрівся з президентом УЄФА Мішелем Платіні.

Вони спільно проводять огляд нового терміналу.

Очікується, що В.Янукович і М.Платіні разом урочисто переріжуть стрічку на церемонії відкриття нового терміналу.

Як повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр України Борис Колесніков, завтра з нового терміналу буде здійснено перший авіарейс.

Він також повідомив, що через два тижні звідти будуть відправлятися усі міжнародні рейси, а з 15 липня - місцеві рейси.

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