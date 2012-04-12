Президент України Віктор Янукович прибув до Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави у приміщенні нового терміналу Львівського аеропорту вже зустрівся з президентом УЄФА Мішелем Платіні.

Вони спільно проводять огляд нового терміналу.

Очікується, що В.Янукович і М.Платіні разом урочисто переріжуть стрічку на церемонії відкриття нового терміналу.

Як повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр України Борис Колесніков, завтра з нового терміналу буде здійснено перший авіарейс.

Він також повідомив, що через два тижні звідти будуть відправлятися усі міжнародні рейси, а з 15 липня - місцеві рейси.