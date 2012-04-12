Янукович прибув до Львова
11:25, 12 квітня 2012Політика
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Президент України разом із Платіні оглядає новий термінал аеропорту.
Віктор Янукович зустрівся з Платіні
Президент України Віктор Янукович прибув до Львова.
Як передає кореспондент УНІАН, глава держави у приміщенні нового терміналу Львівського аеропорту вже зустрівся з президентом УЄФА Мішелем Платіні.
Вони спільно проводять огляд нового терміналу.
Очікується, що В.Янукович і М.Платіні разом урочисто переріжуть стрічку на церемонії відкриття нового терміналу.
Як повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр України Борис Колесніков, завтра з нового терміналу буде здійснено перший авіарейс.
Він також повідомив, що через два тижні звідти будуть відправлятися усі міжнародні рейси, а з 15 липня - місцеві рейси.
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