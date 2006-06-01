Партія регіонів показала Держдумі комбінацію з трьох пальців?

Партія регіонів не дозволить спекулювати на темі територіальної цілісності України.

Так прокоментував запит Держдуми РФ про можливість приєднання Криму до Росії член президії політради Партії регіонів, народний депутат Євген КУШНАРЬОВ, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

«Подібного роду політичні декларації викликають як мінімум подив. Нічого хорошого в зміцнення добросусідських відносин між Україною і Росією вони принести не можуть. Якщо говорити про супротивників українсько-російського діалогу, то, по-перше, вони їх не лякають, більш того – ллють воду на їхній млин, дозволяючи малювати агресивний образ північного сусіда», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

На його думку, такі заяви ставлять прихильників розвитку відносин між двома країнами у двозначне становище. «Думаю, ні в кого немає сумнівів, що Партія регіонів, як і багато інших партій, виступаючи за нормалізацію відносин з Росією, за розвиток наших економічних і духовних зв`язків, ніколи не дозволить спекулювати на темі територіальної цілісності України», - підкреслив він.

«Це неприпустима і шкідлива за своєю суттю риторика. Якщо такі дії хоч якось можна пояснити з боку російських великодержавних шовіністів, то це в жодному разі не повинно бути загальною позицією найвищого законодавчого органу Росії. Я радий, що вона вже фактично дезавуйована рядом російських політиків», додав Є.КУШНАРЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня депутати Держдуми РФ вирішили запитати в уряді Росії інформацію щодо подальшої долі півострова Крим.

Палата, зокрема, дала протокольне доручення комітетам у міжнародних справах і в справах СНД і зв`язках із співвітчизниками запитати інформацію в уряді РФ про кроки щодо повернення півострова Крим до складу Росії у зв`язку із закінченням у 2007 році двостороннього договору з Україною про її визнання Росією в існуючих кордонах, у зв`язку з чим до 30 листопада цього року необхідно заявити про непродовження цього договору і повернення півострова Крим до складу РФ відповідно до Кучук-Кайнарджийського договору 1774 року.

У Міністерстві закордонних справ України вважають провокацією запит Держдуми РФ до уряду Росії про можливість приєднання Криму до РФ згідно з угодою 1774 року.

«Ми не вважаємо потрібним коментувати таку провокацію», - заявив 30 травня керівник прес-служби МЗС України Василь ФІЛІПЧУК.