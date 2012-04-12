Делегація НСЖУ відвідала Молдову

Делегація зустрілась з прем’єр-міністром Молдови Володимиром Філатом, головою парламенту Маріаном Лупу, керівниками парламентських фракцій, з представниками ЗМІ Молдови, українською діаспорою, побувала на виробничих підприємствах.

У Тирасполі делегація провела зустріч з керівником Придністровської Молдавської Республіки Євгеном Шевчуком та главою зовнішньополітичного відомства Ніною Штанські.

Як відзначив глава парламенту Молдови М.Лупу: «Дружнім, доброзичливим взаєминам між нашими країнами немає альтернативи. Останнім часом вони дуже інтенсифікувались, як у політичній так і в економічній площинах, вирішено ряд давніх проблем. І при цьому дуже важлива роль ЗМІ наших країн у розбудові інформаційних мостів між народами».

Зі свого боку О.Наливайко відзначив, що розвиток прямих мас-медійних контактів між країнами-сусідами є одним з пріоритетів міжнародної діяльності Спілки і саме тому у складі делегації представники видань з більшості регіонів України, що дозволить налагодити спілкування між редакціями, журналістами, читачами.