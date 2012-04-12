Прокурор задоволений вироком Іващенку
13:13, 12 квітня 2012Політика
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Керівник групи державного обвинувачення у Печерському районному суді Києва Петро Коваль задоволений вироком, оголошеним сьогодні колишньому т.в.о. міністра оборони Валерію Іващенку.
Валерія Іващенка сьогодні засудили до 5 років тюрми
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам після завершення суду.
«Ми погоджуємось з прийнятим рішенням. Оскаржувати його я не бачу підстав на теперішній час», - сказав П.Коваль.
На його думку, «суд об’єктивно розглянув цю справу».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.
Відповідно до вироку, В.Іващенка позбавлено другого рангу державного службовця і права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в установах, підприємствах всіх форм власності протягом трьох років.
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