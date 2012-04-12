Прокурор задоволений вироком Іващенку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам після завершення суду.

«Ми погоджуємось з прийнятим рішенням. Оскаржувати його я не бачу підстав на теперішній час», - сказав П.Коваль.

На його думку, «суд об’єктивно розглянув цю справу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.

Відповідно до вироку, В.Іващенка позбавлено другого рангу державного службовця і права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в установах, підприємствах всіх форм власності протягом трьох років.