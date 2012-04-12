Азаров радить Тимошенко покаятись

Про це сьогодні у Вільнюсі заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Литви Андрюсом Кубілюсом.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.Азарова, вирішення питання Ю.Тимошенко лежить виключно в правовій площині.

«Ні уряд, ні Президент не мають права ухвалювати рішення щодо цієї справи, рішення може бути знайдене лише через суд», - наголосив український прем'єр.

На його думку, Ю.Тимошенко має визнати свою вину перед народом України за те, що він несе колосальні економічні труднощі. «Визнання вини відкрило б шлях до правового вирішення її питання. Але вона ж вважає себе невинною!», - сказав М.Азаров.

Водночас, відзначив прем'єр, «захисники пропонують нам знайти неправове рішення».

Кажучи про обговорення цього питання зі своїм литовським колегою, М.Азаров наголосив, що українська влада зацікавлена знайти вирішення цієї проблеми, «але воно має бути цілковито в правовій площині», знову наголосив він.

У свою чергу, прем'єр-міністр Литви заявив, що в Європейському Союзі та в Брюсселі справа Ю.Тимошенко дуже негативно впливає на вирішення євроінтеграційних питань України. «І нас це дуже непокоїть», - сказав він.

Разом з тим він заявив, що під час переговорів із М.Азаровим він почув запевнення про те, що «ведеться активний пошук вирішення цієї проблеми».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.Азаров перебуває з офіційним візитом у Литовській Республіці.