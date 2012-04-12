Хорошковський роз'їжджає на чотирьох Мерседесах

Про це йдеться в декларації В.Хорошковського, оприлюдненій в газеті «Урядовий кур'єр» від 12 квітня ц.р.

Загальна сума сукупного доходу членів сім'ї першого віце-прем'єра, отриманого з джерел в Україні, становила 37,840 млн грн, за межами країни - 9,987 млн грн.

У власності й в оренді В.Хорошковський має 100,2 га землі та квартиру площею 167,4 кв. м. Нерухомість членів сім'ї становить 26,4 га землі, житлові будинки з господарськими спорудами і спорудами загальною площею 4 705,8 кв. м, квартири загальною площею 1 265,77 кв. м.

В.Хорошковський володіє автомобілями Porshe Cayenne Turbo (4511) 2003 року випуску, Mercedes Benz G500 (5461) 2010 року випуску, (витрати на купівлю становили 5,335 млн грн), два Mercedes Benz GL500 (5461) 2009 року випуску, Mercedes Benz S600 L (5513) 2010 року випуску, Maybach 62-S (5990) 2007 року випуску.

У власності членів сім'ї знаходяться автомобілі Mercedes Benz SL500 (4966) 2002 року випуску, Bentley, Arange (6761) 2008 року випуску.

На рахунках першого віце-прем'єра в банках знаходиться 52,819 млн грн, із яких 4,020 млн грн було вкладено в 2011 році. Сума коштів на банківських рахунках членів його сім'ї становить 342,354 млн. грн, розмір вкладень до статутних капіталів - 2,733 млн грн.

У 2011 році сім'я Хорошковських на утримання майна витратила 7,807 млн грн.