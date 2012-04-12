Адвокат вважає, що Іващенка «замовили»

Як передає кореспондент УНІАН, про це після завершення суду в інтерв’ю журналістам заявив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко.

«Апеляцію, звичайно, будемо подавати протягом 15 днів», - сказав він.

За словами адвоката, вирок і хід судових засідань доводять - правосуддя в Україні закінчилось.

За словами Б.Нечипоренка, у вироку В.Іващенку суд фактично продублював обвинувальний висновок. Тим більше, сказав адвокат, нормальний суд за дві доби фізично підготувати обґрунтований вирок не може.

Б.Нечипоренко також наголосив, що його підзахисний ніяких незаконних дій не вчиняв, ніякого складу злочину в його діях немає, оскільки він не мав жодного відношення до реалізації майна Феодосійського судно-механічного заводу.

«Справа явно замовна. З ним просто вирішили розправитися у такий спосіб», - наголосив адвокат.