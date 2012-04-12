Лікарі Луценка просять їх не діставати

Стан екс-глави міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка задовільний, стан аналізів в нормі.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Ткаченко.

За його словами, всі діагнози, які були у Ю.Луценка, підтверджуються, при цьому він зазначив, що стан його здоров'я покращився. «Якщо порівнювати рік тому і зараз, то зараз стан значно кращий. Він же тоді й голодував», - сказав О.Ткаченко.

Головний лікар відмовився озвучити діагноз Ю.Луценка. «Що стосується діагнозів - то тільки з його (Ю.Луценка - УНІАН) згоди, але такої згоди немає. За нашим законом, я не маю права озвучувати діагноз, говорити, що у нього за хвороби», - сказав О.Ткаченко. Він також звернувся до журналістів з проханням зайвий раз не турбувати лікарів лікарні. «Я прошу не діставати лікарів, поки ми не зробимо свою справу, поки ми не вилікуємо хворого. А тоді будь-яку інформацію ми даємо, але тільки за згодою людини», - сказав О.Ткаченко.

Пізніше прес-служба Міністерства охорони здоров’я України надіслала УНІАН коментар головного лікаря Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги О.Ткаченка, в якому, зокрема, зазначається: «Дійсно, у нас перебуває Ю.Луценко на обстеженні за направленням медичних працівників СІЗО. Ми проводимо обстеження, які неможливо провести в амбулаторних умовах або в умовах слідчого ізолятора. Стан хворого задовільний. Хвороб, що загрожують життю, Ю.Луценко не має. Звичайно, у нього є захворювання, що потребують контролю, певної корекції. Стан аналізів у нормі».

Як повідомляв УНІАН, екс-глава МВС Ю.Луценко вже проходив лікування в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. У травні 2011 року його доставили до лікарні з СІЗО на 22-й день голодовки. Тоді, через недоїдання у нього різко загострилися хронічні захворювання.

Сьогодні, 12 квітня, дружина колишнього міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка Ірина заявила, що її чоловіка в СІЗО заразили вірусним гепатитом TTV під час переливання крові.

І.Луценко заявляє, що 19 вересня 2011 року в СІЗО були взяті аналізи крові, і в її чоловіка було виявлено вірусний гепатит TTV. Вона наголосила, що ця інформація була прихована від нього Державною пенітенціарною службою (ДПтС).

"У зв'язку з тим, що він відмовлявся здавати аналіз крові, йому дали дані обстеження, яке проходило 19 вересня 2011 року, де в СІЗО нишком були взяті аналізи крові на різні вірусні гепатити. У 10 випадках підтвердження немає, вірусний гепатит TTV виявлено", - повідомила І.Луценко.

«Знали вже тоді, який у нього був діагноз, просто приховували, вирішили нишком відвезти аналізи в лабораторію Міністерства оборони, і не сказали, що Луценко – у тебе гепатит..., написали, що все добре», - зазначила І.Луценко.

Вона поклала відповідальність на владу за те, що її чоловік вмирає.